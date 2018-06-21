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أخبار البلد

تعرف على أماكن أول 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة أول 40 مدرسة مصرية يابانية سيتم افتتاحها في مصر مع بدء العام الدراسى القادم 2018/2019، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل هذه الخريطة:

في محافظة القاهرة، سيكون هناك 3 مدارس يابانية وهي: المدرسة المصرية اليابانية بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة، والمدرسة المصرية اليابانية بالشروق (2)

وفي محافظة الإسكندرية، سيكون هناك 3 مدارس يابانية وهي: المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)

وفي محافظة بورسعيد، سيكون هناك مدرسة واحدة، وهي: المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب

وفي محافظة السويس، سيكون هناك مدرسة واحدة، وهي: المدرسة المصرية اليابانية بفيصل

وفي محافظة دمياط ، سيكون هناك مدرسة واحدة ، وهي : المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة

وفي محافظة الدقهلية ، سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ، والمدرسة المصرية اليابانية بجمصة

وفي محافظة الشرقية ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر

وفي محافظة القليوبية ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بالعبور

وفي محافظة الغربية ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : مدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا ، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود

وفي محافظة المنوفية ، سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ، المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

وفي محافظة البحيرة ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : المصرية اليابانية بالنوبارية ، والمدرسة المصرية اليابانية بابو المطامير ، والمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي

وفي محافظة الاسماعيلية ، سيكون هناك مدرستين وهما : المصرية اليابانية بالاسماعيلية الجديدة ، المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية

وفي محافظة الجيزة ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر ، و المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر ، المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد

وفي محافظة بني سويف ، سيكون هناك مدرسة واحدة هي : المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة

وفي محافظة الفيوم ، سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ، والمدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس

وفي محافظة المنيا ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة

وفي محافظة أسيوط سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة

ةفي محافظة قنا ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا

وفي محافظة أسوان سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية ، والمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد

وفي محافظة البحر الأحمر ، سيكون هناك مدرستين وهما : المصرية اليابانية بالغردقة 1 ، و المصرية اليابانية بالغردقة 2

وفي محافظة مطروح ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام

وفي محافظة جنوب سيناء ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء

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