تعرف على أماكن أول 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة أول 40 مدرسة مصرية يابانية سيتم افتتاحها في مصر مع بدء العام الدراسى القادم 2018/2019، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل هذه الخريطة:



في محافظة القاهرة، سيكون هناك 3 مدارس يابانية وهي: المدرسة المصرية اليابانية بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة، والمدرسة المصرية اليابانية بالشروق (2)



وفي محافظة الإسكندرية، سيكون هناك 3 مدارس يابانية وهي: المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)



وفي محافظة بورسعيد، سيكون هناك مدرسة واحدة، وهي: المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب



وفي محافظة السويس، سيكون هناك مدرسة واحدة، وهي: المدرسة المصرية اليابانية بفيصل



وفي محافظة دمياط ، سيكون هناك مدرسة واحدة ، وهي : المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة



وفي محافظة الدقهلية ، سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ، والمدرسة المصرية اليابانية بجمصة



وفي محافظة الشرقية ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر



وفي محافظة القليوبية ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بالعبور



وفي محافظة الغربية ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : مدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا ، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود



وفي محافظة المنوفية ، سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ، المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم



وفي محافظة البحيرة ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : المصرية اليابانية بالنوبارية ، والمدرسة المصرية اليابانية بابو المطامير ، والمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي



وفي محافظة الاسماعيلية ، سيكون هناك مدرستين وهما : المصرية اليابانية بالاسماعيلية الجديدة ، المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية



وفي محافظة الجيزة ، سيكون هناك 3 مدارس وهي : المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر ، و المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر ، المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد



وفي محافظة بني سويف ، سيكون هناك مدرسة واحدة هي : المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة



وفي محافظة الفيوم ، سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ، والمدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس



وفي محافظة المنيا ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة



وفي محافظة أسيوط سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة



ةفي محافظة قنا ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا



وفي محافظة أسوان سيكون هناك مدرستين وهما : المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية ، والمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد



وفي محافظة البحر الأحمر ، سيكون هناك مدرستين وهما : المصرية اليابانية بالغردقة 1 ، و المصرية اليابانية بالغردقة 2



وفي محافظة مطروح ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام



وفي محافظة جنوب سيناء ، سيكون هناك مدرسة واحدة وهي : المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء

