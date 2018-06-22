أبلة طمطم يحتفظ بالمركز الرابع ويحقق 335 ألف جنيه الأربعاء

واصل الفيلم الكوميدي "أبلة طمطم" للفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفاظه بالمركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق إيراد يومي وصل إلى 335 ألف جنيه، خلف أفلام "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني، و"قلب أمه" الثالث.



وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".



فيلم "الأبلة طم طم" يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.