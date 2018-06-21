الغيابات تضرب معسكر الزمالك فى 6 أكتوبر

تخلف أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الانضمام لمعسكر الفريق الأبيض الذي بدأ اليوم بالسادس من أكتوبر، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.



ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء للحصول على توقيع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية على عقود جديدة، خاصة وأن النادي لم يقم بتوثيق عقود التجديد التي وقع عليها اللاعب في شهر سبتمبر الماضي.



وفي نفس الوقت تغيب إسلام جمال مدافع الفريق عن المعسكر الحالي، كما يغيب اللاعبون الدوليون لتواجدهم في المنتخب.



وأدى الفريق تدريبه مساء اليوم خلال معسكره ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وانضم باسم مرسي للمعسكر لكنه لم يشارك في المران بسبب الإصابة.



وانضم للمعسكر اليوم كل من: سيف فاروق جعفر ومحمود حسن وعلى حسين واحمد عادل ميسي ومحمد أحمد كماتشو ويوسف أحمد ومحمود محمد حمدي وحارس المرمي محمد شريف من قطاع الناشئين.