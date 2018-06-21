تعرف على دفعة «عم ضياء بتاع كله رايح » من نجوم الفن .. فيديو

قال الفنان محمد جمعة الشهير « بعم ضياء »، أنه تخرج من معهد الفنون المسرحية؛ موضحا أنه دفعة النجوم أحمد رزق ورانيا فريد شوقي وياسر فرج وأحمد زاهر ومحمد الشقنقيري.



وأضاف جمعة خلال برنامج « معكم » المذاع على فضائية « سي بي سي » وتقدمه الإعلامية « منى الشاذلي »، أن الحظ لم يحالفه في بدايته الفنية مما جعله يسافر للخارج للعمل، موضحا أنه سعيد جدا بالنجاح الذي حققه الفترة الماضية من خلال مسلسلي الوصية ومن قبله فى هذا المساء.



وأشار جمعة، أنه سوف يشارك في فيلم جديد قريبا، من تأليف جمال صدقي وإخراج أيمن مكرم.