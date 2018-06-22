150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخميس، عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد ، ورافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظتين.



يأتي ذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحافظات والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.



كان صبحى قد بدأ جولاته بالقاهرة بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة وباب الشعرية والجمالية ومركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.