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4 رؤساء تحرير يناقشون مشروعات تخرج صحافة إعلام حلوان.. الاثنين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:01 ص
نائلة عمارة
نائلة عمارة
مجدى ابراهيم - مي شاهين
أعلن قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، برئاسة الدكتورة نائلة عمارة، مشاركة كل من  الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، في مناقشة وتحكيم مشروعات تخرجة طلبة شعبة الصحافة بالقسم دفعة 2017/ 2018.

كما أكد القسم مشاركة كل من الكاتب الصحفي مجاهد خلف، المشرف السابق على بوابة الجمهورية، والكاتب الصحفي أحمد الباشا، رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ورئيس قناة العاصمة، في تحكيم مشروعات التخرج.

ومن المقرر أن تعقد مناقشة مشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة جامعة حلوان في تمام العاشرة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يونيو الجاري بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.

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