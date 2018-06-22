عميد هندسة عين شمس: إعلان نتائج امتحانات الفرق الأسبوع المقبل

قال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه من المقرر إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للفرق الأربعة بداية من الأسبوع المقبل.



وأكد عاشور، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعمل هذا العام على استغلال الصيف في توفير فرص تدريب للطلاب في شركات وجامعات أجنبية سواء كان داخل مصر أو خارجها لثقل الجانب العملي لدى الطلاب.



وأضاف أن الكلية تدعم الطلاب من الجانب المادي والفني للإشتراك في المسابقات الدولية، مشيرًا إلى وجود مسابقة لتصميم مباني من الخشت مسابقة في أمريكا، بالإضافة لمسابقات أخرى بكندا، ومسابقة لتصنيع سيارات بالكهرباء.



وأشار عاشور إلى أن الكلية تطلب حوالي 1200 طالب من مكتب التنسيق إلا أن مكتب التنسيق يرسل من 1800 إلى 2000 طالب كل عام.