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كأس العالم

سقوط الكبار في المونديال.. الأرجنتين تنهار.. وفرصة أخيرة لـ البرازيل وألمانيا.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:07 م
ميسى ونيمار
ميسى ونيمار
يسري غازي
  • ألمانيا حامل اللقب تنتظر مواجهة كوريا السبت
  • البرازيل تسقط في فخ التعادل أمام سويسرا 
  • إسبانيا تنجو من شبح الخروج المبكر بدور المجموعات
  • الأرجنتين تنهار وتبدد أحلامها فى المونديال

شهدت نهائيات مونديال روسيا العديد من المفاجآت التي أصابت كبار المنتخبات بالسقوط في هاوية شبح الخروج من دور المجموعات وعدم القدر على التأهل وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ 16 فى كأس العالم.

استهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم 2018، بتعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 مع منتخب سويسرا، في ثاني لقاءات المجموعة الخامسة وتنتظر مواجهة صربيا غدا على ملعب ستروفيسكى الروسية الذى نجح فى تحقيق الفوز على كوستاريكا فى الجولة الأولى بهدف وحيد وتصدر المجموعة بثلاث نقاط.

فيما منيت ألمانيا أيضا، بأول هزيمة لها في مباراتها الافتتاحية بالمونديال، منذ هزيمتها أمام الجزائر في مونديال 1982، وذلك بعدما خسرت بنتيجة 0-1 أمام المكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة في المونديال.

تنتظر الماكينات الألمانية مواجهة منتخب السويد المنتشي بالفوز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف بعد غد السبت من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة مجددا إلى المنافسة على حجز بطاقة التأهل الى دور الـ 16.

ونجا منتخب إسبانيا من فخ السقوط إلى الهاوية والخروج مبكرا من دور المجموعات عقب تحقيقه الفوز على إيران بهدف دون رد بعد سقوط الماتادور الإسباني بطل مونديال 2010 بجنوب أفريقيا في فخ التعادل أمام جارتها البرتغال 3-3 ضمن المجموعة الثانية.

تبددت آمال منتخب الأرجنتين حاملة اللقب مرتين عامي 1978 و1986 فى حجز بطاقة التأهل الى دور الـ 16 عقب التعادل أمام أيسلندا 1-1 وخسارتها أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الثانية.

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