مراد مكرم: سعيد بردود الأفعال على ليالي أوجيني وبالحجم العائلي

قال الإعلامى والفنان مراد مكرم انه سيسافر خلال أيام فى إجازة قصيرة لمدة أسبوع لإحدى المدن الساحلية وذلك بعد قضاء وقت طويل فى التصوير استمر حتى آخر شهر رمضان.



وأضاف "مراد" في تصريح لصدى البلد أنه سعيد بردود الأفعال على دوره فى مسلسل "ليالى أوجينى" الذى قدمه أمام ظافر العابدين وأمينة خليل، ومسلسل "بالحجم العائلى" أمام يحيى الفخرانى وميرفت أمين.



من المعروف أن كثيرا من الفنانين، منهم إسعاد يونس وإبراهيم الجارحى، أشادوا بدور مراد مكرم فى "ليالى أوجينى" ووصفوا العمل بالحصان الرابح فى دراما رمضان 2018.

