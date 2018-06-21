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أخبار البلد

غدا.. وصول أول وفد سياحي مجري لزيارة مسار العائلة المقدسة

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:07 م
العائلة المقدسة -
العائلة المقدسة - صورة تعبيرية
مايكل حنا
صرح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب هاني باخوم، بأنه سيتم استقبال الوفد المجري السياحي الديني لزيارة مسار العائلة المقدسة من الفترة 22 إلى 29 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يزور الوفد، غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كما يتضمن برنامج الزيارة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ثم أديرة البحر الأحمر وزيارة كنائس مصر القديمة، ودير سمعان الخراز بالمقطم.

كما يلتقي الوفد أيضا مع صاحب القداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الأرثوذكس.

ويترأس الوفد وعدده 12 عضوا هم، الأب سابولش رئيس دير الآباء البولنديين بالعاصمة المجرية بودابست، وإعلاميين وأساتذة الجامعة.

ترجع أهمية هذا الحدث لكونه الوفد الاول من المجر في مجال السياحة الدينية.

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