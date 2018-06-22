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انتخابات اتحاد عمال مصر بين 3 مرشحين.. مجدي البدوي: أمتلك رؤية شاملة للتطوير.. الفقي: مستعد لخوض السباق الانتخابي.. عماد حمدي: أتنازل عن الترشح في حالة واحدة فقط

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
اماني نوار - محمد غالي
عماد حمدي: وضع برنامج لاستغلال القرية السياحية
مجدي البدوي: سأعمل على تجديد دماء الاتحاد
خالد الفقي: لا أحتاج إلى برنامج انتخابي لخدمة العمال

يتنافس عدد من قيادات النقابات العامة علي منصب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بقرب موعد الانتخابات لمنصب الرئيس، ويستعد المرشحين لخوض السباق الانتخابي الذي غاب لمده 12 عاما، معلنين عن نيتهم لتطوير وتفعيل دور الاتحاد في خدمة العمال ومساندتهم في ظروفهم الصعبة وتلبية مطالبهم.

أعلن الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، نيته الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المقرر عقد انتخاباتها 27 يونيو الجاري.

وأكد حمدي، في بيان، أنه يتنازل عن الترشح في حالة وجود مرشح قوي يرى فيه القدرة على تحقيق طموحات الاتحاد.

وأضاف أن أهم ما يجب على رئيس الاتحاد القادم الاهتمام به، هو تطوير الاتحاد، والاهتمام بالقرية السياحية التابعة له، ووضع برنامج لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل".

وأشار إلى أنه في حالة ترشحه رسميًا وفوزه بالرئاسة، سيعين فريقًا من خبراء للموارد البشرية، وإعادة ترتيب الاتحاد من الداخل.

كما أعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، خوض الانتخابات العمالية على مقعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفي نفس السياق وأكد البدوي في بيان، أنه يمتلك رؤية شاملة لتطوير الاتحاد ويعكف على إعداد البرنامج الانتخابي، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تجديد دماء الاتحاد.

وفي سياق متصل أعلن، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية، عن ترشحة لمنصب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وذلك بعد فوزة بالتزكية في انتخابات النقابات العامة.

واكد، الفقي في تصريحات لـ"صدي البلد" انه يستعد وبقوة لخوض السباق الانتخابي لمنصب رئيس الاتحاد، مضيفا انه يضع مصالح العمال كافة نصب اعينة.

واوضح، رئيس النقابة العامة ان من يخاف علي مصلحة العمال ويدافع عنهم لا يحتاج الي برنامج انتخابي، مشيرا الي انه يقوم بواجبة دون النظر الي برنامج او غيرة.

وحددت وزارة القوى العاملة يوم 27 يونيو الجاري موعدا لعقد الانتخابات رئاسة الاتحاد الخاصه بالمرحلة الثالثة لانتخابات العمال.

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