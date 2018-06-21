مؤتمر الأزهر للمخ والأعصاب يكرم رؤساء الشرف.. صور

كرم المؤتمر الدولى الثالث للمخ والأعصاب والسكتة الدماغية برئاسة الدكتور خالد صبح استاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رؤساء شرف المؤتمر من رؤساء أقسام المخ والأعصاب بالجامعات المصرية.



وعقب انتهاء الحلسة الافتتاحية تم تكريم كل من الدكتور فتحى عفيفى أستاذ ورئيس قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر بالقاهرة سابقا ورئيس الجمعية المصرية للسكتة الدماغية ، والدكتور ساهر السيد هاشم رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العينى سابقا ، والدكتور فاروق طلعت رئيس قسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الإسكندرية سابقا ، والدكتور ممدوح سلامة أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس سابقا ، والدكتور محمد مصطفى استاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية طب القصر العينى ووزير الصحة الأسبق ، والدكتور علاء فخر أستاذ طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس القسم سابقا .



يذكر أن المؤتمر الثالث للمخ والأعصاب والسكتة الدماغية تنظمه منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة الدكتور اسامة ياسين منصور رئيس المنظمة وأستاذ طب المخ والأعصاب والسكتة الدماغية بكلية الطب جامعة الإسكندرية .