وزير النفط الإيراني: لا أعتقد أن أوبك يمكنها الوصول لإتفاق

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الخميس إنه ما زال يعتقد أن أوبك لن تتمكن من الوصول إلى إتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط في اجتماعها غدا.



وأبلغ زنغنه الصحفيين "لا أظن أننا يمكننا الوصول إلى اتفاق". وأضاف قائلا "نحتاج أولا إلى مناقشة هذه المسألة الرئيسية واتخاذ قرار بشأنها داخل أوبك. قرار أوبك مهم جدا.. وبعده ينبغي لنا أن ننسق كل شئ مع الروس".



وأدلى زنغنه بتعليقاته أثناء مغادرته اجتماع لجنة وزارية مشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة بينما ظل وزراء آخرون داخل مقر أوبك في فيينا لمواصلة المحادثات.



وفي العادة لا تشارك إيران في اجتماعات اللجنة التي تضم روسيا والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والجزائر وفنزويلا.