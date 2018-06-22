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فن

محمد النقلى: نحدد موقفنا من البيت الكبير 2 خلال أيام

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكد المخرج محمد النقلى  أن هناك نية إلى التحضير لجزء ثان من مسلسل "البيت الكبير " ,إلا أن القرار النهائى سيتم اتخاذه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقال النقلى لـ"صدى البلد " إن النجاح الكبير الذى حققه العمل , كان دافعا إلى تقديم جزء آخر منه , ولكن حتى الآن لم يتحدد موعد عرضه أو البدء فى تصويره.

الجزء الأول من مسلسل "البيت الكبير"، تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي، وشارك في بطولته كل من لوسي،أحمد بدير ،سوسن بدر، منذر رياحنة، حجاج عبد العظيم ولقاء سويدان ودينا وطارق صبرى وريم هلال ودنيا المصرى وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب .

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