بيلاروسيا توقف مهاجرين حاولوا الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية



وتطبق موسكو نظاما يعتمد على بطاقة تعريف المشجعين، يعفى بموجبه هؤلاء من نظام التأشيرات الصارم في روسيا ويسمح بالتنقل بحرية بين المدن التي تستضيف بطولة كأس العالم الحالية.

أعلنت بيلاروسيا التي وقعت اتفاقا مع روسيا يسمح لحاملي بطاقات مشجعين من العبور في أراضيها من دون تأشيرة، أنها أوقفت أربعة مغربيين وعددا غير محدد من الباكستانيين فيما كانوا يحاولون الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع ليتوانيا وبولندا.وقال المسؤول البيلاروسي عن حماية الحدود أندراي سيتينكوف - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن "مزيدا من المهاجرين غير الشرعيين دخلوا بيلاروسيا تحت مسمى أنهم مشجعو (فرق) كرة قدم".وأضاف أن المغربيين موجودون حاليا في مراكز احتجاز مؤقتة وقد تفرض عليهم غرامات مالية قبل ترحيلهم ومنعهم من دخول بيلاروسيا لمدة خمس سنوات.وأشار سيتينكوف إلى أن جهاز حرس الحدود البيلاروسي يملك معلومات عن مجموعات مشجعين مزيفة على حدود البلاد الغربية.. مضيفا "نحن مستعدون للتعامل مع رفض دخولهم وإعادتهم من حيث اتوا".