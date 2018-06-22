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حوادث

حبس شخص اقتحم فيلا بالشروق واستولى على محتوياتها

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:01 ص
حبس شخص - ارشيفيه
حبس شخص - ارشيفيه
رامي المهدي
قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة ، وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، حبس مرتكب واقعة السطو على إحدى الفيلات بالشروق وسرقة خزينة بمحتوياتها.

وكان قسم شرطة الشروق بالقاهرة قد تلقى بلاغا من مواطن مقيم بإحدى الفيلات بالمنطقة قرر أنه عقب عودته لفيلته صحبة زوجته عقب قضاء إجازة، اكتشف وجود آثار احتراق بعض قطع الأثاث، وسرقة خزينة حديدية بها 15 ألف جنيه مصرى ، 580 دولار أمريكي، مبلغ 200 يورو ، كمية من المشغولات الذهبية والفضية ، كمية من الإكسسورات والمتعلقات الشخصية ، مفتاح سيارته.

قام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة بوضع خطة بحث تم التوصل من خلالها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل حارس الفيلا المجاورة للفيلا سكن المجنى عليه تم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسفر والده لبلدته، وعلمه بعدم تواجد قاطنى الفيلا محل الواقعة المجاورة للفيلا حراسة والده، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، حيث قام بالتسلل إلى الفيلا واستطاع الدلوف داخلها عن طريق نافذة ألوميتال غير محكمة الغلق واستولى على الخزينة وما بداخلها، كما قام بإحضار عبوة مملوءة بسائل البنزين وإشعال النيران بإحدى الغرف وفتح اسطوانة البوتاجاز للمساعدة على إضرام النيران بقصد طمس آى آثار خلفه قد تؤدى لتحديد هويته.

وعقب ذلك إصطحب الخزينة لمسكنه حيث تمكن من فتحها واستولى على ما بداخلها من مبالغ مالية وقام بإخفائها بفيلا تحت الإنشاء مجاورة للفيلا محل الواقعة وبداخلها باقى المسروقات، وأضاف بشرائه هاتف محمول من متحصلات الحادث تم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها.

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