اليوم .. وصول أول وفد سياحي مجري لزيارة مسار العائلة المقدسة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب هاني باخوم، بأنه سيتم استقبال الوفد المجري السياحي الديني لزيارة مسار العائلة المقدسة من الفترة 22 إلى 29 يونيو الجاري.



ومن المقرر أن يزور الوفد، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كما يتضمن برنامج الزيارة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ثم أديرة البحر الأحمر وزيارة كنائس مصر القديمة، ودير سمعان الخراز بالمقطم.



كما يلتقي الوفد أيضا مع صاحب القداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.