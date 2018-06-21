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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يصليان الجمعة بمسجد زين العابدين

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:13 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، غدا صلاة الجمعة، بمسجد سيدي علي زين العابدين بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول موضوع سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها بمشيئة الله تعالى.

يحضر الخطبة، السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، والسيد عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف.

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