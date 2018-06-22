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حوادث

حبس خادمة و3 آخرين لاتهامهم بسرقة شقة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:00 ص
شعار النيابة ـ ارشيفيه
شعار النيابة ـ ارشيفيه
عمرو المصري
قررت النيابة العامة، حبس خادمة و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة شقة مخدومها بالزيتون.

وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغا من موظف بالمعاش باكتشافه سرقة "حافظة نقوده بداخلها مبلغ مالى 2900 جنيه , وبطاقة الرقم القومي , وفيزا كارد , ورخصة قيادة" من داخل الشقة محل سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها خادمة طرف المجنى عليه و3 آخرين تم ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " وقررت المتهمة الأولى أنها نظرا لعملها كخادمة طرف المجنى عليه وعلمها بعدم قدرته على التحرك اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته.

وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين فى تفيذ مخططها بتاريخ الواقعة وتركت باب الشقة محل سكن المجنى عليه مفتوحًا حيث تمكن باقي المتهمين من الدخول والاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات .

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