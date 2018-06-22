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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 3557 معتمرا بعد أداء المناسك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 17 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولي لعودة 3557 معتمرا، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وأفاد مصدر بالمطار بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، يستقبل 12 رحلة من مطار جدة على متنها 2627، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 930 لنقل 3557 معتمرا.

ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

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