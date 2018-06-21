ضبط مواد بترولية بمصنع طوب وتحرير 4 محاضر لمحطات وقود بالبحيرة..صور

نفذت ادارة تموين مركز كوم حمادة برئاسة المحاسب احمد أحمد هنيدى حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومصانع الطوب ومستودعات الغاز لمتابعة التزام بالأسعار الجديدة للمواد البترولية .. وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبمشاركة مباحث التموين برءياسة العقيد وجدى الصيرفى.



أسفرت الحملة عن ضبط 600 لتر سولار مجمعة باحد مصانع الطوب بدون وجه حق لاستخدامها بحرق الطوب، وضبط أحد الأشخاص يقوم ببيع اسطوانات الغاز بقرية زاوية البحر بازيد من السعر الرسمي بالإضافة الى ضبط احد الخريجين بيع الغاز يقوم ببيع اسطوانات الغاز بازيد من السعر بقرية النقيدي..



كما اسفرت الحملة عن ضبط 147 بطاقة تموينية و30 كرتونة زيت و 13 باكتة سكر باحد محلات البقالة التموينيه قام صاحب المحل بحبسها عن التداول بناحيه قريه منشاه امين اسماعيل.



وقامت الحملة بتحرير 4 محاضر لمستودع غاز و3 محطات وقود لعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.