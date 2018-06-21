خالد النبوى: أحضر لعمل فنى جديد

نشر خالد النبوى عبر صفحته الرسمية على " توتير " تغريدة نفى من خلالها الاخبار التى انتشرت حول بدء تصوير عمل فنى جديد.



وعلق النبوى: "عندما أبدأ تصوير عمل جديد سأكتب للجمهور المحترم ما أقوم بتصويره كعادتي دوما من خلال حسابي الرسمي الوحيد على تويتر.. أنا الآن في مرحلة تحضير لشخصية جديدة لم يتم الإعلان عنها من قبل.. أتمنى أن تنال إعجابكم".



يذكر أن خالد النبوى كان من المقرر ان يخوض الماراثون الرمضانى الجديد بمسلسل " منطقة محرمة " , الا انه تعرض لمشاكل تسويقية أدت الى خروجه فى اللحظات الأخيرة.