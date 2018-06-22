ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف نجلي أمينى شرطة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:59 ص
حبس 8 أشخاص - ارشيفيه
حبس 8 أشخاص - ارشيفيه
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف نجلي أمينى شرطة بسبب خلافات مالية بمنطقة المقطم.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المقطم بتواجد طفلين يتحدثان باللهجة الريفية بمساكن محمود حنفي، السبعين فدان، وعدم تعرف أهالي المنطقة عليهما، بالانتقال والفحص تم ضبط عاطل وعامل بجراج وبصحبتهما طفلان نجلا أمينى شرطة.

وقرر الطفلان أنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمحافظة البحيرة، قام سائق توك توك بإعطائهما مشروب مياه غازية، وعقب تناوله فقدا الوعي وفوجئا بتواجدهما بمكان ضبطهما.

وأقر المتهم الأول بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيق المتهم الثاني طلب منه التوجه بمنطقة الرحمانية - البحيرة لمقابلة شخص واستلام الطفلين منه واحتفاظه بهما بمسكنه نظير تحصله على مبلغ مالي منه، وفى سبيل ذلك استعان بصديقه "سائق" وتوجها مستقلين سيارة وتقابلا مع شخصين استلما الطفلين منهما واصطحبهما لمسكنه، إلا أن والدته اعترضت على تواجد الطفلين بالشقة سكنها فقام بتسليمهما لآخر، وتم ضبطهم جميعا.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد باقي مرتكبى الواقعة وهم 4 آخرون، بينهم نجل عم الطفلين.

تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر نجل عم الطفلين بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين عمه لقيام الأخير بالحفر داخل مسكنه واعتقاده بعثوره على قطع أثرية فخطط لاختطاف نجله ومساومته على إطلاق سراحه نظير تسليمه قطع أثرية، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

ترشيحاتنا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

السعودية: سنتخذ خطوات قانونية ضد beIN SPORTS

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

قصة غلاف لـ التايم هز عرش ترامب

زينة: طلبت من خالد يوسف أداء دور مدينة فى فيلم كارما.. فيديو

تابع لايف مباراة كرواتيا والأرجنتين بث مباشر اليوم 21-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

نجوم الفن يواسون المطرب أبو في وفاة والده ‎.. صور

اتحاد الكرة يضع حدا أقصى لراتب خليفة كوبر لتدريب منتخب مصر

إيهاب الكومى: ما حدث بمعسكر المنتخب فضيحة ..فيديو

مودريتش يقتل الأرجنتين بهدف ثاني يهدد حلم التأهل لدور الـ16

شروط عودة الجماهير إلى المدرجات .. تعرف عليها

شوبير يكشف أسباب هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟