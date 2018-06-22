حبس 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف نجلي أمينى شرطة

قررت النيابة العامة، حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف نجلي أمينى شرطة بسبب خلافات مالية بمنطقة المقطم.



وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المقطم بتواجد طفلين يتحدثان باللهجة الريفية بمساكن محمود حنفي، السبعين فدان، وعدم تعرف أهالي المنطقة عليهما، بالانتقال والفحص تم ضبط عاطل وعامل بجراج وبصحبتهما طفلان نجلا أمينى شرطة.



وقرر الطفلان أنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمحافظة البحيرة، قام سائق توك توك بإعطائهما مشروب مياه غازية، وعقب تناوله فقدا الوعي وفوجئا بتواجدهما بمكان ضبطهما.



وأقر المتهم الأول بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيق المتهم الثاني طلب منه التوجه بمنطقة الرحمانية - البحيرة لمقابلة شخص واستلام الطفلين منه واحتفاظه بهما بمسكنه نظير تحصله على مبلغ مالي منه، وفى سبيل ذلك استعان بصديقه "سائق" وتوجها مستقلين سيارة وتقابلا مع شخصين استلما الطفلين منهما واصطحبهما لمسكنه، إلا أن والدته اعترضت على تواجد الطفلين بالشقة سكنها فقام بتسليمهما لآخر، وتم ضبطهم جميعا.



بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد باقي مرتكبى الواقعة وهم 4 آخرون، بينهم نجل عم الطفلين.



تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر نجل عم الطفلين بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين عمه لقيام الأخير بالحفر داخل مسكنه واعتقاده بعثوره على قطع أثرية فخطط لاختطاف نجله ومساومته على إطلاق سراحه نظير تسليمه قطع أثرية، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة.