خالد أنور: جبت 65% في الثانوية العامة بسبب التمثيل.. فيديو

قال الفنان خالد أنور، أنه كان ينوي دخول كلية الهندسة وتخرج للعمل في مجال الاختراعات، لافتا إلى أنه في الثانوية العامة بدأ في الانضمام إلى مسرح المدرسة وحصل على مجموع 65%.



وأضاف أنور خلال برنامج « معكم » المذاع على فضائية « سي بي سي » وتقدمه الإعلامية « منى الشاذلي »، أنه بمجرد اشتراكه بعدد من المسرحيات قرر أن يصبح ممثل فقط، مؤكدا أنه لا يصلح اي شي الا انه يصبح ممثل.



وأكد أنور، أنه يدرس بمعهد الفنون المسرحية في الفرقة الثالثة، وكان من المفترض ان ينتهي من الدرسة ولكن ظروف التصوير تجعله يتغيب عن المحاضرات.



يذكر أن خالد انور شارك في مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل أمام؛ وعرض بشهر رمضان الماضي.