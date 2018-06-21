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كأس العالم

مدرب الأرجنتين يكشف أسباب الهزيمة القاسية أمام كرواتيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:21 م
خورخي سامباولي
خورخي سامباولي
محمد عثمان
قال مدرب منتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، اليوم الخميس، إن مهاجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي لم يتسن له الظهور بمستواه الكامل في المباراة مع منتخب كرواتيا اليوم.

وأضاف سامباولي: "هذه الهزيمة مسئوليتي. لقد أردت دائمًا أن أجد المواقع المناسبة للاعبين في الملعب. نحن ببساطة لم ننجح في إيجاد التواصل المثالي بين اللاعبين، الذي كان سيؤدي إلى نتيجة.. كرواتيا منتخب ممتاز. عندما سجل الخصم كان الوضع صعبا علينا. لم نكن قادرين على التأثير على الموقف. أنا منزعج من النتيجة"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وتابع سامباولي: "كل القصور المذكور كان سببًا في عدم ظهور ميسي بمستواه الكامل".

كان المنتخب الكرواتي ألحق الهزيمة بمنتخب الأرجنتين بنتيجة 3-0 ليتأهل بذلك إلى دور الـ 16 بنهائيات كأس العالم.

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