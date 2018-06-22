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وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
حرص المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق على تقديم واجب العزاء للمطرب "أبو" في وفاة والده خالد محمد رمضان أبو العينين، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم.

كما شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تقديم واجب العزاء، من بينهم محمد ثروت، بشرى، المنتج محسن جابر،الإعلامية مريم أمين و مريم أبو عوف بالإضافة إلى د.أحمد درويش وعمرو منسي.

وتوفى والد المطرب "أبو" المهندس خالد محمد أبو العينين، الجمعة الماضية، وتم تشييع الجنازة من مسجد العباسى ببورسعيد.

يذكر أن المطرب "أبو" حقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال أغنية "3 دقات"، وشاركته فى غنائها يسرا.
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور
وزير الاتصالات السابق يشارك في عزاء والد أبو.. فيديو وصور

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