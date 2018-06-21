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أخبار البلد

نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:21 م
صدى البلد
رسالة دبي : مني السيد
استطاعت مدينة دبي أن تجذب أنظار العالم لمتابعة جماهير الكرة في ساحاتها على مدار شهر كامل كجزء من حرية المشجعين، عن طريق فكرة تسويقية جديدة تهم الجماهير من كافة الجنسيات المتابعة لأكبر الأحداث الكروية علي أرضها كأس العالم 2018.

وقد لقت الفكرة استحسان العديد من الفئات العمرية ووصلت الجماهير التي حضرت خصيصا لمشاهدة المباريات 200 جنسية حول العالم في الامارات، وتزداد أجواء مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 حماسةً في كل يوم ويزداد معها حماس الجماهير العربية الكبيرة في دبي.

قدمت كل مباراة حتى الآن، الكثير من التشويق والحماس على أرض الملعب، وأضفَت الجماهير العربية العريضة في دبي إلى جانب الأجواء الرائعة والتجهيزات العالمية للمدينة والشاشات العملاقة المنتشرة في أرجائها، أجواءً كروية حماسية غير مسبوقة.

ولأن الرياضة عموما وكرة القدم بصفة خاصة باتت أرضا خصبة للاستثمار فقد نجح مسئولي مدينة دبي الرياضية والسياحة استثمار الحدث والترويج له إلى الدول ككل، فضلا عن نشر التعريف لأفضل الأماكن التي ذكرها جدول فعاليات دبي لمشاهدة المباريات، وفي هذا الإطار يشكّل موقع جدول فعاليات دبي الإلكتروني والتطبيق الذكي مصدرًا موثوقًا ومجاني للمعلومات، لإتاحة محبي الرياضة تحديد أفضل الأماكن لمشاهدة مباريات كأس العالم مع أفراد العائلة والأصدقاء.

ويضم جدول فعاليات دبي بشكل دائم حوالي 150 فعالية مهمة، وتضاف إليه 35 فعالية جديدة كل أسبوع، مشكّلة بهذا المرجع الأمثل لمعرفة كل ما يجري من أنشطة في دبي.
نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي
نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي
نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي
نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي
نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي
نجاح تجربة الجذب السياحي لمشاهدة مباريات كأس العالم في دبي

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