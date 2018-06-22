جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لصالح الأطفال مشردي المكسيك.. وآخر تطورات قضية الحضانة بين براد بيت وأنجلينا جولي..جين فوندا تحصد جائزة تقديرية منTraverse City Film Festival أبرز أخبار نجوم هوليوود

جانيت جاكسون: طفولتي مليئة بالاكتئاب بسبب التحرش والعنصرية

كيم كاردشيان : ابنتي نورث خليفتي في عالم الموضة

جين فوندا تحصد جائزة تقديرية منTraverse City Film Festival

آخر تطورات قضية الحضانة بين براد بيت وأنجلينا جولي

جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لصالح الأطفال مشردي المكسيك



نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.





جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لصالح الأطفال مشردي المكسيك

كشفت تقارير أجنبية أن النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين تبرعا لصالح الأطفال المهاجرين والمشردين الذين فقدوا عائلاتهم على الحدود الأمريكية – المكسيكية.



وقالت التقارير إن المبلغ الذي تبرع به الثنائي الشهير يقدر بحوالي 100 ألف دولار أمريكي، على أن يقوما بخطوات واسعة وأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة لإنقاذ هؤلاء الأطفال.



ووجهت أمل علم الدين في بيان رسمي لها، اللوم لرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تسببت إدارته وسياسته في سوء الأوضاع، مؤكدة أن كل ما يفعلوه من أجل إنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال، فهم لن يستطيعوا تغيير سياسة ترامب ولكنهم سيدافعون عن هؤلاء الضحايا.



آخر تطورات قضية الحضانة بين براد بيت وأنجلينا جولي

كشفت مجلة US weekly أن النجم العالمي براد بيت سيفعل أي شيء من أجل رؤية أبنائه الستة الشرعي وبالتبني والحفاظ عليهم بعد محاولة زوجته السابقة أنجلينا جولي منعه من رؤيتهم.



وقالت المجلة الأمريكية إن براد لن يظل شخصًا لطيف تجاه أنجلينا مثلما كان في الماضي لأنه يشعر بالغضب بسبب أفعاله.



وأشارت المجلة الأمريكية الى أن في حال استمرار انجلينا منع براد من رؤية أبنائه والتقاء بهم سوف تسقط وصايتها عليهم، مشيرة الى ان براد فكر في اللجوء للقاضي المتولي قضية الحضانة لكي يتدخل ويضع حد للنجمة الأمريكية.



جين فوندا تحصد جائزة تقديرية منTraverse City Film Festival

تحصد النجمة العالمية جين فوندا جائزة تقديرية lifetime achievement خلال فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان Traverse City Film Festival



وتأتي تلك الجائزة تكريما لـ"جين" عن تاريخها الحافل في السينما الامريكية والعالمية خاصة انها رشحت لجوائز الاوسكار 7 مرات وفازت بها مرتين عن فيلمي Klute انتاج عام 1971،و Coming Home انتاج 1979.



وسوف يعرض على مدار فعاليات المهرجان 100 فيلمًا لجين فوندا احتفالا بها وبانجازاتها الفنية.



كيم كاردشيان : ابنتي نورث خليفتي في عالم الموضة

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن ان ابنتها الكبرى نورث أصبحت تتبعها في عالم الموضة وتسير على نفس خطاها وفي يوم ما قد تصبح خليفتها.



وقالت كيم بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" إن نورث هي من تختار ملابسها بنفسها وترفض تدخل اي شخص في ذلك الامر.



ولفتت إلى أن نورث تحب دائما أن تشعر بأنها مدللة خاصة بعد إنجاب النجمة الأمريكية لطفلها سانت و ابنتها الثالثة شيكاجو عن طريق عملية تأجير الأرحام.



جانيت جاكسون: طفولتي مليئة بالاكتئاب بسبب التحرش والعنصرية

بكل جرأة وتصالح مع النفس ، تحدثت المغنية الامريكية جانيت جاكسون عن معاناتها في مرحلة الطفولة والتي جعلتها تعاني من الاكتئاب لفترة طويلة.



وقالت جانيت في حوار لمجلة ESSENCE : عانيت كثيرا من الاكتئاب وكانت المعاناة شديدة، فقلة احترام الذات ناتجة عن النشأة في الطفولة والشعور بعقدة النقص وايضًا المشاكل الاجتماعية مثل التحرش والعنصرية".



وأضافت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 52 عامًا ان "السعادة تتجسد في ابنها عيسى وفي اللحظات التي تقضيها معه"، لافتة الى ان "النظرة منه تعطيها أمل في الحياة".



وكانت جانيت انفصلت عن زوجها الملياردير القطري وسام مانع بعد زواج استمر خمسة أعوام، وسط شائعات ان جانيت اعتنقت الإسلام للزواج منه.