محمود عزب: أعود قريبا للجمهور بعروض مسرحية مختلفة

قال الفنان الكوميدى والمنولوجست محمود عزب الشهير ب " عزب شو " إنه سيعود قريبا للجمهور من خلال عروض مسرحية مختلفة.



وأضاف عزب لصدى البلد انه سيقدمها على نهج مسرح مصر وسيقوم باكتشاف عدد من الوجوه الجديدة الكوميدية وأكمل أنه سيبدأ البروفات قريبا وستعرض المسرحيات على إحدى القنوات الفضائية الكبرى .



من المعروف أن آخر أعمال محمود عزب على المسرح مسرحية " اللى خايف يروح " وقام باخراجها الفنان صبرى فواز وقدمت على المسرح الكوميدى وحققت نجاحا كبيرا .