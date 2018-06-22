التصريح بدفن عامل لقي مصرعه إثر نشوب حريق بالتبين

قررت النيابة العامة، التصريح بدفن عامل لقي مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم محطة كهرباء بمنطقة التبين.



وكانت النيابة العامه قررت انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وانتقل ممثل عن النيابة العامة لسماع أقوال المصابين الثلاثة بالمستشفى.



وتبين من معاينة النيابة تدمير محتويات المحطة بالكامل، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة ومصرع عامل وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.



وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل محطة كهرباء التبين، وعلى الفور وجه اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه 35 طنا، الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب التى غطت سماء المنطقة وتسببت فى إحداث حالة من الذعر بين أهالى المنطقة.

