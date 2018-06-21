إصابة 7 أطفال عقب عقرهم من حيوان غريب بأسوان

تعرض 7 أطفال للإصابة نتيجة عقرهم من حيوان غريب بمدينة كوم امبو شمال أسوان مساء الخميس.



وكان مأمور مركز كوم أمبو تلقى إخطارًا من مستشفى كوم أمبو بإستقبال 7 أطفال مصابين بجروح خطير، وبالفحص تبين أن الأطفال بمنطقتى البيارة والألبان أثناء اللهو بالشارع تعرضوا لهجوم من حيوان غريب والذى تسبب فى إصابتهم.



وقد تم إعطاء الأمصال الخاصة بالسعار، بجانب التدخل الجراحى لبعضهم وحالتهم مستقرة، فيما تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.