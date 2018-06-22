وحدات سكنية لـ 900 من طلاب سيناء الدارسين بجامعة القاهرة

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، توفير مكان اقامة لطلبة الدارسين بجامعة سيناء والذين سيستكملون دراستهم بجامعة القاهرة ، حيث قامت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتوفير 900 مكان اقامة للطلبة والطالبات.



وقد قام اللواء السيد حرحور بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، بتدبير 700 مسكن لأبناء المحافظة فى المدينة التعليمية بـ 6 اكتوبر بمقابل 15 جنيها فى اليوم خلال فترة تواجدهم للدراسة فى شهرى يوليو واغسطس، وتوفير 200 مسكن فى اتحاد الطلبة بالعجوزة بسعر 15 جنيها فى اليوم .



كما تم التنسيق مع محافظ الجيزة بشأن تدبير اماكن اقامة بسكن الطلاب بامبابة مقابل 100 جنية شهريا وعند طلب توفير وجبتين في اليو م ب30 جنية للوجبتين.