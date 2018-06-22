ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وحدات سكنية لـ 900 من طلاب سيناء الدارسين بجامعة القاهرة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
احمد صالح
أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، توفير مكان اقامة لطلبة الدارسين بجامعة سيناء والذين سيستكملون دراستهم بجامعة القاهرة ، حيث قامت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتوفير 900 مكان اقامة للطلبة والطالبات.

وقد قام اللواء السيد حرحور بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، بتدبير 700 مسكن لأبناء المحافظة فى المدينة التعليمية بـ 6 اكتوبر بمقابل 15 جنيها فى اليوم خلال فترة تواجدهم للدراسة فى شهرى يوليو واغسطس، وتوفير 200 مسكن فى اتحاد الطلبة بالعجوزة بسعر 15 جنيها فى اليوم .

كما تم التنسيق مع محافظ الجيزة بشأن تدبير اماكن اقامة بسكن الطلاب بامبابة مقابل 100 جنية شهريا وعند طلب توفير وجبتين في اليو م ب30 جنية للوجبتين.

ترشيحاتنا

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويكسر حاجز الـ 35 ألف تغريدة

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تنشر صورة لمولودتها الجديدة مع رفيقها

تركيا تتسلم أول مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة

قصة غلاف لـ التايم هز عرش ترامب

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي

الجزائر تقطع الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال امتحانات الثانوية

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

تركيا: عملية أمنية كبيرة في فندق بإسطنبول

الحزن يسيطر على أبو في عزاء والده.. فيديو

حكم ربط المبايض لعدم الإنجاب مرة أخرى

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

معالج بالطب البديل: ماء الورد مفيد في العناية بالبشرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو
طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان
وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟