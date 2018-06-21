الجيش الليبي : أفشلنا المشروع القطري بالبلاد

أكد الجيش الليبي أنه أفشل المشروع القطري في ليبيا ، وذلك بعد أن نجح في تحرير منطقة الهلال النفطي من الميليشيات المتشددة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري ، في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية اليوم الخميس ، إن القوات المسلحة الليبية حررت "هذه المنطقة بالكامل، التي تساوي قطر تقريبا 5 مرات" ، لافتا إلى أنها "قامت بتدمير مشروع قطر الحديث في ليبيا".



ويعد الهلال النفطي الحوض النفطي الأغنى في ليبيا ، كونه يمتد لأكثر من 200 كلم ، ويحتوي على 80 في المائة من الثروة النفطية.



ومنذ العام الماضي ، أعلن الجيش الليبي عن استعادة مدينة بنغازي بالكامل من تنظيم القاعدة ، إضافة إلى تحريره محافظة الجفرة بالكامل ومدن عدة منها درنة وصبراته والزاوية.