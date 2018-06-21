الشناوي أفضل حارس مرمى حتى ثامن أيام كأس العالم

تصدر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، المشهد خلال عرض الفيفا أفضل 10 تصديات لحراس مرمى المونديال بعد انتهاء اليوم الثامن من بطولة كأس العالم روسيا 2018 .



اختارت إحصائيات الفيفا أفضل 10 تصديات حتى اليوم الثامن من مونديال روسيا 2018، وكان الشناوي هو الأفضل حيث أنه حاز على تصديان رائعان في مركزين مختلفين، التاسع والثالث.



وبعد حصول الشناوي على تصديات في اختيارات الفيفا يعد هو الأفضل بين حراس مرمى كأس العالم، حتى اليوم الثامن من البطولة الأكثر شعبية في العالم.



جدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يحرس مرماه محمد الشناوي، تقرر خروجة رسميا من مونديال روسيا 2018 ، بعد تعرضه للهزيمة في مبارتين على يد الأوروجواي، وروسيا.