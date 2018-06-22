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حوادث

مرور القاهرة: اليوم إغلاق جزئى بكوبرى 15 مايو لإصلاح الفواصل

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:00 ص
كوبرى 15 مايو
كوبرى 15 مايو
رامي المهدي - أحمد مهدي
تبدأ شركة المقاولون العرب فى الواحدة من صباح اليوم الجمعة، عمليات إصلاح فاصل معدنى أعلى كوبرى 15 مايو لمدة أسبوعين.

وأفاد مصدر أمني بمرور القاهرة: بأنه سيكون هناك إغلاق جزئي بالطريق على أن تكون اﻷعمال أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاه المؤدى لشارع الجبلاية، ولن يكون هناك غلق كلي.

وقال المصدر: إن الأعمال تجرى بالتناوب ليلًا ونهارًا بدءًا من الساعة 1 صباح الجمعة حتى 6 صباح الأحد بدء من 22 /6 /2018 حتى 1 /7 /2018 وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الغرب، مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية والطواحين الهوائية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

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