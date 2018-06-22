خارجية البرلمان: انسحاب أمريكا من حقوق الإنسان مضاد للديمقراطية

قالت النائبة سامية كمال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السبب في انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هو انحيازها الكامل لإسرائيل وسيطرة إسرائيل على قراراتها وآرائها، مما يتيح للكيان الصهيوني استمرار الانتهاكات ضد الفلسطينيين.



وأضاف "كمال" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن قرار انسحاب أمريكا يصب في مصلحة إسرائيل، مما يجعلها تستمر في انتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ولكي لا يكون هناك تنديد بالاعتداءات الإسرائيلية، وبهدف منع الأمم المتحدة عن الاعتراض عن الانتهاكات التي تحدثها إسرائيل.



ووصفت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأنه فعل غير ديمقراطي وغير لائق، وأنه تحيز إلى الصف الواحد وهو الاسرائيلي، مشيرة إلى أنه يجب على الدول العظمى أن تكون محايدة وأن تكون منصفة للدول المستضعفة، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة بها دول عظمى وسيثبتون وجودهم ولن تتأثر بانسحاب أمريكا.

