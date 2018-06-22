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فن

همام إبراهيم: وديع الصافي رفض أن أناديه بأستاذ وديع

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
سعيد فراج
قال المطرب العراقي همام إبراهيم، نجم برنامج أرب أيدل، إن الفنان القدير وديع الصافي رفض أن يناديه الأول بـ "أستاذ وديع، مشيرًا إلى أن الصافي قال له: "يا تقولي يا بيي (أبي) أو تقول يا وديع".

وأضاف همام إبراهيم في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن وديع الصافي قال له: "دائمًا اشتغل على اسمك فأنا اشتغلت على اسمي أكثر من 50 سنة .. وأي انسان يمكن أن يحصل على لقب أستاذ بدراسة جامعية لمدة 5 سنوات .. فأجعل اسمك قويًا وبارزًا ولا تسبقه بأي مقدمات".

وكان همام إبراهيم قد طرح كليبا جديدا له قبل أيام بعنوان "إنساني" بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وهو من كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى ابراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، إخراج: سامر محمود، وإنتاج: المولى بروداكشن.

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