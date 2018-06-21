خالد يوسف: أشكر الرئاسة على دعمى لعرض فيلم كارما.. فيديو

قال خالد يوسف مخرج فيلم كارما، إنه عاد إلى نفسه من جديد بإخراج فيلم كارما، لافتا إلى أن أكثر مايسعده هو صناعة الأفلام.



وأضاف "يوسف" خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "أتمنى الإسراع من وتيرة الفيلم فى جزء ما بعد الإستراحة عما قبلها".



وتابع: "شكرت رئاسة الجمهورية لدعمى والتمسك بصحيح القانون فى الحصول على تصريح بعرض الفيلم".



وأشار إلى أنه كان يوزع الافلام ويمر على دور السينما بنفسه قبل عام 2010.

