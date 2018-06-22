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فن

محمود عامر يرد على انتقاد ماجدة خير الله لوفد الفنانين بروسيا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
انتقد الفنان محمود عامر الناقدة ماجدة خيرالله بعد هجومها على وفد الفنانين الذين سافروا لروسيا لمساندة المنتخب المصرى ووصفت وفد الفنانين بألفاظ خارجة .

وأكد محمود عامر من خلال صفحته على الفيس بوك أنه تم الاتصال بمسئولى النقابات الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا التجاوز غير المبرر وهذا التحريض العلنى .

وأضاف عامر ياسيدة النقد والإبداع أقولك فى حاجه اسمها عيب ..خاصة أنتى سيده ومفترض تنتمى إلى من وصفتيهم بألفاظ سيئة.. ثم تطالبى الشعب المصري باستقبالهم بالشباشب والقباقيب فى المطار يعنى تحريض علنى ..ولأننا محترمين ...سوف ننتظر رد الاعتبار وبعدها سوف نرى .


محمود عامر يرد على انتقاد ماجدة خير الله لوفد الفنانين بروسيا

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