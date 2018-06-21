فلسطين عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

أعلن المكتب الإعلامي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إن فلسطين حصلت على عضوية المنظمة وقال المكتب في بيان: "لقد أصبحت فلسطين دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للدول الأعضاء في المنظمة 193".



وأوضح البيان أن دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها في 17 مايو 2018 مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 16 من الشهر الجاري.



وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن فلسطين انضمت إلى الاتفاقية في شهر مايو الماضي، لتصبح بذلك المنظمة تضم 193 دولة، لافتة إلى أن فلسطين انضمت إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية، منها المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو.