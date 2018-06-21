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ديني

قبول دفعة جديدة من راغبي دراسة العلوم الشرعية بالجامع الأزهر

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:47 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن الجامع الأزهر عن قبول دفعة جديدة من راغبي دراسة العلوم الشرعية للذكور والإناث والمصريين والوافدين من مختلف الأعمار من غير الأزهريين في منحة الرواق الأزهري لدراسة العلوم الشرعية.

وتتضمن الدورة دراسة المواد التالية:- التفسير، والحديث ومصطلح الحديث، والفقة وأصوله، وسمات المنهج الأزهري، والسيرة النبوية، والنحو، وغيرها.

وتنطلق الدورة بداية من يوم الأحد القادم 17 من شوال 1439 هـ الموافق 1 من يوليو 2018 م الجاري، بالجامع الأزهر الشريف بعد صلاة العصر وعلى من يرغب في الالتحاق بالمنحة ضرورة التوجه للجامع الأزهر خلال هذا الأسبوع لتسجيل اسمه ومعرفة المواعيد علما بأن الدراسة ثلاثة أيام في الأسبوع ( الأحد ـ الثلاثاء ـ الخميس ) من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء

وتمنح الدورة للمتدربين المميزات التالية:ـ
1) شهادة معتمدة بدراسة هذه المواد من الجامع الأزهر.
2 ) إمكانية الاستمرار في دراسة العلوم الشرعية بالجامع الأزهر.

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