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أخصائية اضطرابات:21 فائدة غير متوقعة لسماع الموسيقى على الجسم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:22 ص
فوائد سماع الموسيقى
فوائد سماع الموسيقى للجسم
آيه التيجي
قالت سارة الدقن أخصائية اضطرابات النطق والكلام وتعديل سلوك، بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى إن هناك للموسيقى أثر كبير على الإنسان، فقد أطلق العديد من الموسيقيين العرب على الموسيقى مسمى (غذاء الروح)، كدلالةٍ على ما يمكن أن تحدثه هذه الموسيقى من أثرٍ كبيرٍ في روح الإنسان.

وأضافت الدقن في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخباري، اننا نعلم أن كلّ كيان حي يحتاج إلى غذاءٍ ليستمر، فالروح أيضًا بحاجة إلى غذاء، ومن الأسماء الأخرى التي أطلقها العرب على الموسيقى، ملهمة الفنان، وشفاء النفس، د وهناك فوائد جسدية، ونفسية، مفككة الأحزان، مهدئة للأعصاب، مقوية العزيمة، مبعدة الهزيمة، وغيرها من الأسماء والتعاريف الأخرى، والتي نستخلص من خلالها تلك القيمة الكبيرة التي تمدنا بها الموسيقى.

وتابعت الدقن أنه في هذا التقرير سوف نذكر أهم آثار الموسيقى على جسد الإنسان والمعروفة باسم التأثير البدني، وأهمها :

١- تساعد على على إفراز هرمون (الإندروفين):
وهو الهرمون المسؤول عن نقل الألم.

٢- تعتبر مسكنًا للألم:
نظرًا لأنها تشغل الإنسان بالأمور التي تفرحه.

٣- مساعدة الطفل على النوم:
إذ تشمل تصفير الأم، أو نشيد خفيف، أو حتى نغمات موسيقية خفيفة.

٤- شد عزيمة، وشحذ همم المقاتلين:
وعرف قديمًا بما تسمى موسيقى الحرب، حيث كانت هذه الموسيقى تعزف قبيل ابتداء المعركة، لزيادة الروح المعنوية عند المقاتلين.

٥- تستخدم في بعض العمليات الجراحية كمخدر:
وقد تساعدٍ للعلاج في مجال الطب النفسي.

٦- تساعد على تخفيف الوزن:
إذا تم الاستماع لها لمدة ثلاثة ساعاتٍ متواصلةٍ يوميًا، يمكن ان تقلل من الوزن.

٧- زيادة كفاءة العضلات.

٨- وزيادة الطاقة.

٩- زيادة الشعور بالاسترخاء والانتشاء.

١٠- ترفع معدل هرمون السيروتونين في الدماغ:

وهو الهرمون المسؤول عن تخفيف الضغط، وبالتالي تخفف من الشعور بالاكتئاب.

١١- تهدئة الأعصاب، والمساعدة على النوم:

١٢- تؤثر على عملية التعلم والتفكير.

١٣- تطوّر المواقف الإيجابية تجاه الآخرين:
وذلك لأنها تزيد من التحفيز عند سماعها.

١٤- تساعد في زيادة نسبة التركيز.

١٥- تؤثر على تخدير الأعصاب.

١٦- تؤثر على ضغط الدم لدى الإنسان.

١٧- تساعد على استرجاع بعض الذكريات، والمعلومات السابقة.

١٨- تساهم بعض أنواعها ببناء روح الإنسان.

١٩- تساعد على التحليل المكاني.

٢٠- تخفض من نسبة هرمون الكورتيزول .

٢١- تخفّف الموسيقى الهادئة أعراض النوبات المرضية المختلفة، لمرضى الصرع.

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