همام إبراهيم: هذا أول لقاء جمعني بالشحرورة صباح

قال المطرب العراقي همام إبراهيم، ببرنامج أراب أيدول، إنه التقى بالشحرورة صباح فور وصوله إلى بيروت، مشيرًا إلى أنه تجرأ وذهب إليها لمقابلاتها هناك، وكان هذا أول لقاء يجمعه بها.



وأضاف همام إبراهيم لـ "صدى البلد" إنه غنى مع صباح أغنيتها الشهيرة "يانا يانا"، لافتًا إلى أنها أعجبت بصوته فور سماعها له، وقالت له إن صوته مميز، وأن الصوت العراقي يظل دائمًا عالق بالقلب لأن به حنية بالإضافة إلى قوته.



كان همام إبراهيم طرح كليب جديد قبل أيام بعنوان "إنساني" بالتزامن مع عيد الفطر، كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى ابراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، إخراج: سامر محمود، وإنتاج: المولى بروداكشن.

