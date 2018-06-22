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ديني

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة إمام بالأوقاف بعد وفاته في حادث سير

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:19 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ / ناصر سعيد القاضي الذي وافته المنية إثر حادث سير سائلا الله عز وجل أن يتغمده بكريم فضله وواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ووجه وزير الأوقاف بصرف عشرة آلاف جنيه مساعدة عاجلة لأسرته من باب البر ، كما وجه بسرعة صرف جميع مستحقاته.

وكلف الوزير، الشيخ/ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد اليوم الجمعة بمحافظة القليوبية نيابة عنه.

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