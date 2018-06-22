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خالد أنور: نفسي أعمل هتلر وشارلي شابلن.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفنان خالد أنور، إنه سعيد بمشاركة بمسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل أمام، موضحا أن الدور أضاف له خاصة بعد النجاح الذي حققه بشخصية تريكة في مسلسل هذا المساء العام الماضي.

وأضاف أنور خلال برنامج « معكم » المذاع علي فضائية « سي بي سي » تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه ارتبك بمجرد معرفة أنه سوف يمثل أمام الزعيم عادل إمام، قائلا: « يوم ما اتعرض عليها دور زيزو أمام عادل إمام مكنتش مستوعب وفضلت صاحي طول الليل ».

وعن الدور الذي يتمني تقديمه قال: « نفسي أعمل هتلر وشارلي شابلن ».


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