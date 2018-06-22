السعودية: سنتخذ خطوات قانونية ضد beIN SPORTS

قال مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن السلطات السعودية تتخذ خطوات قانونية ضد شبكة قنوات "beIN SPORTS" القطرية بسبب إقحام السياسة في الرياضة، مشيرًا إلى أنها تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم 2018.



وأضاف القحطاني في حوار أجرته معه شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس: "الجهات المسئولة في المملكة ترصد جميع الاتهامات التي تُطلق ضد السعودية وستتخذ الإجراءات القانونية مع من يثيرها أو يروج لها بما يحفظ حقوق المملكة، كما أن قنواتbeIN SPORTS لم تحصل على ترخيص مزاولة البث أو تقديم الخدمة في السعودية وفق الإجراءات المتبعة، ورغم ذلك مارست القناة القطرية تجاوزات هائلة ضد بلادي وضد الشعب السعودي، حيث أقحمت قنوات beIN SPORTS السياسة في الرياضة بشكل سيئ، كما فعلت في أعقاب مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم من خلال تسييس المنافسات الرياضية التي تحتكر نقلها".



وتابع: "تقدم الاتحاد السعودي بشكوى للفيفا ضد انتهاكات قنوات beIN SPORTS ضد المملكة وقيادتها وإقحام ملفات سياسية عقب مباراة الافتتاح، وطالب الاتحاد السعودي من "فيفا" أن يقوم بدوره باتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة قطر المالكة لقنوات beIN SPORTS".



وحول مسألة قرصنة Beoutq، كشف القحطاني أن البث "المقرصن" ليس من قمر عربسات، متسائلًا: "وهل طريقة القرصنة التي تمت معروفة أصلًا؟ لم أقرأ من ناحيتي إلا اتهامات مرسلة بهذا الصدد. وعلى كل حال فهذا السؤال يوجه لعربسات وليس لي".



أشار القحطاني إلى أن هذا الإجراء "قطع البث" ليس من صلاحية السعودية، بقدر ما هو من صلاحية مؤسسة "عربسات" التابعة للجامعة العربية، والمكونة من 22 دولة عربية، والسعودية، وقطر، أعضاء في هذه المنظمة.



وشدد على أن أن المملكة تتخذ إجراءات صارمة للحد من القرصنة بجميع صورها، وأنها تحترم مسالة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، كما أن المملكة عرف عنها أنها لا تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقًا، مضيفًا: "مشكلة القرصنة مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كالكويت وعمان، ولا ننسى أن هناك مشاكل مشابهة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية أيضًا، هذه مجرد أمثلة، بل أن هناك مقاطع منتشرة توضح انتشار قناة Beoutq في الدوحة نفسها وتبث علانية في الأماكن العامة".

