سامباولي: أنا المسئول عن هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

دافع خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن ويلي كاباييرو حارس مرمى فريقه ، بعدما ارتكب خطأ كلف فريقه الهدف الأول في الخسارة 3-0 أمام كرواتيا في ثاني جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.



وقال سامباولي - في تصريحاته عقب المباراة والتي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - "أنا المسؤول عن اتخاذ القرارات، والسبب في الخسارة له علاقة بمسؤولياتي المتعلقة بخطة المباراة ومواقف لو تم التعامل معها بصورة مختلفة لسارت الأمور على نحو أفضل، تحميل كاباييرو المسؤولية ليس انسانيا".



وأضاف "تحطمت معنوياتنا خلال المباراة، ولم نتمكن من قلب الطاولة، أشعر بألم الهزيمة وبالتأكيد أخطأت في قراءة المباراة"، نافيا شعوره بالخزي بعد خسارة الأرجنتين، مشيرا إلى أن شعوره أقرب إلى "الأمل" بعدما اقترب من توديع المونديال من الدور الأول.

وقال "خطة المباراة لم تؤت ثمارها ولابد من محاولة استغلال الفرص المتاحة.. لابد من القتال، أشعر بألم شديد لأنني لم أكن على قدر تطلعات الشعب الأرجنتيني".



وأضاف "أود الاعتذار لكل من جاء لمتابعتنا.. أعتقد أنني مسؤول عن ذلك، كنت متحمسا للغاية مثلكم والآن أشعر بألم شديد، حاولت بذل قصارى جهدي حتى الان ولم أجد طريقة لمنحكم ما تريدون".