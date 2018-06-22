ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

سامباولي: أنا المسئول عن هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:35 ص
خورخي سامباولي مدرب
خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني
أ ش أ
دافع خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن ويلي كاباييرو حارس مرمى فريقه ، بعدما ارتكب خطأ كلف فريقه الهدف الأول في الخسارة 3-0 أمام كرواتيا في ثاني جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقال سامباولي - في تصريحاته عقب المباراة والتي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - "أنا المسؤول عن اتخاذ القرارات، والسبب في الخسارة له علاقة بمسؤولياتي المتعلقة بخطة المباراة ومواقف لو تم التعامل معها بصورة مختلفة لسارت الأمور على نحو أفضل، تحميل كاباييرو المسؤولية ليس انسانيا".

وأضاف "تحطمت معنوياتنا خلال المباراة، ولم نتمكن من قلب الطاولة، أشعر بألم الهزيمة وبالتأكيد أخطأت في قراءة المباراة"، نافيا شعوره بالخزي بعد خسارة الأرجنتين، مشيرا إلى أن شعوره أقرب إلى "الأمل" بعدما اقترب من توديع المونديال من الدور الأول.
وقال "خطة المباراة لم تؤت ثمارها ولابد من محاولة استغلال الفرص المتاحة.. لابد من القتال، أشعر بألم شديد لأنني لم أكن على قدر تطلعات الشعب الأرجنتيني".

وأضاف "أود الاعتذار لكل من جاء لمتابعتنا.. أعتقد أنني مسؤول عن ذلك، كنت متحمسا للغاية مثلكم والآن أشعر بألم شديد، حاولت بذل قصارى جهدي حتى الان ولم أجد طريقة لمنحكم ما تريدون".

ترشيحاتنا

كرواتيا تتقدم بالهدف الأول بعد خطأ كارثي من حارس الأرجنتين .. فيديو

شاهد.. هبة مجدى تنهار من البكاء على الهواء

شروط عودة الجماهير إلى المدرجات .. تعرف عليها

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

اول تعليق من مودريتش بعد فوز كرواتيا على الأرجنتين

بكري يطالب الحكومة بتطبيق ضرائب الدخل على الأغنياء.. فيديو

بعد هزيمة الأرجنتين.. الروس لـ ميسي: روح بيتك

حبس شخص اقتحم فيلا بالشروق واستولى على محتوياتها

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يشعل تويتر ويكتب حكاية وطن في 4 سنين

أرقام تاريخية لمنتخب فرنسا بعد الفوز على بيرو..ومبابي مفاجأة

ربة منزل تنهي حياة زوجها بمساعدة عشيقها فى كفر الشيخ

سامباولي: أنا المسئول عن هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

زينة: طلبت من خالد يوسف أداء دور مدينة فى فيلم كارما.. فيديو
مصطفى بكرى: حركة المحافظين الأسبوع المقبل.. فيديو
إيهاب الكومى: ما حدث بمعسكر المنتخب فضيحة ..فيديو
خالد يوسف: أشكر الرئاسة على دعمى لعرض فيلم كارما.. فيديو
الحزن يسيطر على أبو في عزاء والده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟