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اقتصاد

وزير الطاقة الروسي : أوبك + ترصد توصيات بزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:17 ص
الكسندر نوفاك
الكسندر نوفاك
أ ش أ
قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ، الخميس ، أن اللجنة الوزارية المشتركة لدول منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك وافقت على التوصية بزيادة انتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة " ستكون هناك توصية لدول منظمة أوبك ودول غير الأعضاء في أوبك بالنظر في مسألة زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا".

وأضاف غدًا ستناقش أوبك هذا الوضع ويوم السبت سوف يناقش من دول الوبك ودول غير الأعضاء في أوبك .
ح س ا م/رأش

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