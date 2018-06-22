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محافظات

نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:05 ص
نقابة مهندسين قنا
نقابة مهندسين قنا تكرم حفظة القرآن
يوسف رجب
احتفلت نقابة المهندسين بقنا، بتكريم 88 من حفظة القرآن الكريم، مساء اليوم الخميس، بحضور المهندس محمد يوسف أبوشقره-أمين عام النقابة، والشيخ رمضان محمد-مدير إدارة أوقاف قنا، و أعضاء النقابة و أسر الفائزين من حفظة القرآن الكريم.

بدأت فعاليات الحفل، بآيات من الذكر الحكيم، تلاها تقديم فقرات فنية للأطفال وفقرات إنشاد دينى، و انتهت بتقديم الشهادات و الجوائز للمشاركين و الفائزين.

من جانبه قال المهندس محمد عسران-مقرر اللجنة الثقافية بنقابة مهندسين قنا، المسابقة تضمنت تكريم 88 من حفظة القرآن الكريم، مقسمين على 4 مستويات بدأت من 4 أعوام،تم منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية حسب المستوى المتقدمين له.

وأضاف عسران، بأن المسابقة أقيمت برعاية الدكتور مهندس محمود أبوزيد نقيب- مهندسين قنا، و تضمنت أيضًا تكريم 12 فائز فى مسابقة المعلومات العامة والحديث الشريف، لافتًا إلى أن جملة المبالغ الممنوحة للفائزين فى كافة الفروع بلغت حوالى 11 ألف جنيه.
نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم
نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم
نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم
نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم
نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم

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