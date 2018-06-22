نقابة مهندسين قنا تكرم 88 من حفظة القرآن الكريم

احتفلت نقابة المهندسين بقنا، بتكريم 88 من حفظة القرآن الكريم، مساء اليوم الخميس، بحضور المهندس محمد يوسف أبوشقره-أمين عام النقابة، والشيخ رمضان محمد-مدير إدارة أوقاف قنا، و أعضاء النقابة و أسر الفائزين من حفظة القرآن الكريم.



بدأت فعاليات الحفل، بآيات من الذكر الحكيم، تلاها تقديم فقرات فنية للأطفال وفقرات إنشاد دينى، و انتهت بتقديم الشهادات و الجوائز للمشاركين و الفائزين.



من جانبه قال المهندس محمد عسران-مقرر اللجنة الثقافية بنقابة مهندسين قنا، المسابقة تضمنت تكريم 88 من حفظة القرآن الكريم، مقسمين على 4 مستويات بدأت من 4 أعوام،تم منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية حسب المستوى المتقدمين له.



وأضاف عسران، بأن المسابقة أقيمت برعاية الدكتور مهندس محمود أبوزيد نقيب- مهندسين قنا، و تضمنت أيضًا تكريم 12 فائز فى مسابقة المعلومات العامة والحديث الشريف، لافتًا إلى أن جملة المبالغ الممنوحة للفائزين فى كافة الفروع بلغت حوالى 11 ألف جنيه.

