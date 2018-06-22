يسرا المسعودي تكشف كواليس أعمالها الفنية..اليوم

تحل الفنانة التونسية يسرا المسعودي صباح اليوم الجمعة ضيفة على برنامج "نهارك سعيد" في تمام الساعة التاسعة صباحا على قناة النيل لايف.



وتتحدث عن أعمالها التي شاركت في المارثون الرمضاني بعد نجاحها التي حققته في مسلسل "السهام المارقة" بالاضافة إلى مشاركتها في مسلسل "عزمي وأشجان" مع الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم.



كما تتطرق يسرا المسعودي في الحديث عن مشاركتها في فيلم "كارما" للمخرج الكبير خالد يوسف بالاضافة إلى اعمالها الفنية المقبلة.